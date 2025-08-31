Elazığ’da Bayrak Hazarbaba Zirvesinde Dalgalandı

HIZLI VE ANLAMLI BİR ETKİNLİK

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türk Bayrağı, 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı zirvesinde dalgalandı. Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından tertiplenen bu anlamlı etkinlik, sabah saat 09.00’da valilik önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Daha sonra koşu sporcuları, 14 kilometrelik parkuru tamamlayarak etkinliğe katkı sağladı. Ardından bisiklet sporcuları, 17 kilometrelik bir sürüş yaparak bayrağı dağcılara teslim etti.

ZİRVEYE YÜKSELDİLER

Dağcılar, teslim aldıkları bayrağı zirveye ulaştırmak için tırmanışa geçtiler. Toplam 41 kilometrelik bir yolculuğun ardından, 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı zirvesine ulaşan sporcular, Türk Bayrağını burada dalgalandırdı. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yenilenmek üzere zirveye dikilen bayrak, bu yıl da anlamını korudu. Etkinliğe Elazığ ve çevre illerden çok sayıda sporcu katıldı.

ÖNEMLİ BİR HUZUR VE BAĞLILIK SİMGESİ

ELDAK Spor Kulübü Yöneticisi Furkan Tunçel, “Hazarbaba Dağı zirvesi bizim için çok önemli. Daha önceki tırmanışlarımızda zirvede bayrağımızın eksikliği bizleri üzüyordu. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıdık ve artık orada daima dalgalanacak” şeklinde konuştu. Bu tür etkinlikler, milli birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak önemini sürdürüyor.