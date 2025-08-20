Haberler

Elazığ’da Bebek Düşüp Yaralandı

2 YAŞINDAKİ BEBEK YARALANDI

Elazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı. Olay, Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak’ta meydana geldi.

DÜŞME ANI VE MÜDAHALE

Elde edilen bilgilere göre, 2 yaşındaki E.A.D. isimli bebek, birinci katın balkonundan aşağı düştü. Bebeğin düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve sonrasında ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Haberler

Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.