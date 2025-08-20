Elazığ’da Bebek Düşüp Yaralandı

2 YAŞINDAKİ BEBEK YARALANDI

Elazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı. Olay, Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak’ta meydana geldi.

DÜŞME ANI VE MÜDAHALE

Elde edilen bilgilere göre, 2 yaşındaki E.A.D. isimli bebek, birinci katın balkonundan aşağı düştü. Bebeğin düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve sonrasında ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.