Elazığ’da Belirsiz Sürücü Drift Yaptı

DRİFT YAPAN OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Elazığ’da, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle tehlikeli anlar yaşattı. Olay, Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYLARIN YERİ VE GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEN VATANDAŞ

Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen Tofaş marka araç, kendine dönerken defalarca drift yaptı. Bu esnada trafiği ciddi şekilde tehlikeye sokan otomobil, etkinliğini sürdürdükten sonra gözlerden kayboldu. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.