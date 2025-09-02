Haberler

Elazığ’da Belirsiz Sürücü Drift Yaptı

DRİFT YAPAN OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Elazığ’da, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle tehlikeli anlar yaşattı. Olay, Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYLARIN YERİ VE GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEN VATANDAŞ

Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen Tofaş marka araç, kendine dönerken defalarca drift yaptı. Bu esnada trafiği ciddi şekilde tehlikeye sokan otomobil, etkinliğini sürdürdükten sonra gözlerden kayboldu. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Haberler

Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.