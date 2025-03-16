Elazığ’da Beş Katlı Binada Yangın Panik Yarattı

YANGIN PANİĞİ ELAZIĞ’DA

Elazığ’da, Rüstempaşa Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, hızla yayılarak apartman sakinlerinde paniğe yol açtı. Durumu fark eden bina sakinleri, “Dumanların çıktığını gördük” diyerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonrası olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.