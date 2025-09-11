Haberler

Elazığ’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İKİNCİ BIÇAKLI KAVGA DÜZENLENDİ

Elazığ’da, kısa bir süre arayla aynı caddede gerçekleşen iki bıçaklı kavgada bir kişi yaralanıyor. Olay, Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, iki birey arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkıyor ve bu tartışma bıçaklı kavgaya dönüşüyor. Kavgada bir kişi, aldığı bıçak darbesiyle yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendiriliyor. Yaralı bireye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Polis, kavgadan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yarım saat önce aynı caddede meydana gelen bir başka kavgada da bir kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

