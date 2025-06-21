Haberler

Elazığ’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

BIÇAKLI KAVGA OLDU

Elazığ’da meydana gelen bir olayda, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Abdullapaşa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma oldukça kısa bir süre içinde bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

OLAYA MÜDAHALE

Kavga sırasında bir kişi bıçak darbesi alarak yaralandı. Yaralıya haber verilmesinin ardından 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Sınav İçin Öğrenciler Yetiştirildi

Elazığ'da YÜKSEKÖĞRETİM Sınavı'nın ilk aşamasına yetişemeyen öğrencilere, belediye ekipleri tarafından araç temin edilerek sınav merkezine ulaşmaları sağlandı.
Haberler

Bilecik Gençlik Ve Spor, Antrenörleri Kutladı

Bilecik'te, Dünya Antrenörler Günü etkinliğinde gençlik ve spor müdürü, antrenörlerin katkılarını kutladı. Pasta kesimi ve hediyelerle antrenörlere teşekkür edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.