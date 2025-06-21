Elazığ’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

BIÇAKLI KAVGA OLDU

Elazığ’da meydana gelen bir olayda, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Abdullapaşa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma oldukça kısa bir süre içinde bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

OLAYA MÜDAHALE

Kavga sırasında bir kişi bıçak darbesi alarak yaralandı. Yaralıya haber verilmesinin ardından 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı.