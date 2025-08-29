Elazığ’da Bıçaklı Kavga, 2 Yaralı

KAVGA NEDENİYLE İKİ KİŞİ YARALANDI

Elazığ’da gerçekleşen bıçaklı bir kavga olayında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Meydanı’nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Ancak kısa sürede bu tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve olay sonucunda 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.