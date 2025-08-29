Haberler

Elazığ’da Bıçaklı Kavga, 2 Yaralı

KAVGA NEDENİYLE İKİ KİŞİ YARALANDI

Elazığ’da gerçekleşen bıçaklı bir kavga olayında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Meydanı’nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Ancak kısa sürede bu tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve olay sonucunda 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşleri Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriye'den gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169'a ulaştığını açıkladı.
Haberler

Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

Kocaeli'de kamuda görevli olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, bir vatandaşı davalarını çözme vaadiyle 71 bin 500 TL dolandırdı. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.