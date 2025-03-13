Elazığ’da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

BIÇAKLA YARALAMA OLAYI

Elazığ’da iftar saatinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralanıyor. Olay, Şehit İlhanlar Caddesi’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi, iftar vaktinde cadde ortasında karşılaşıp tartışmaya başlıyor. Tartışma büyüyünce, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetlisini bıçaklayıp olay yerinden hızla kaçıyor.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLİYOR

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmaları başlatıyor.