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Elazığ’da Bina Yıkıldı, Görüntülendi

DEPREMİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. 6 Şubat 2023’te gerçekleşen yıkıcı depremler, birçok şehrin yanısıra Elazığ’ı da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı, 20 daireli bina, yıkım sürecine dahil edildi.

YIKIM ANLARI KAYDEDİLDİ

Yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin binaya dokunması ile bina bir anda yerle bir oldu. Bu dramatik anlar, bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Elazığ’daki yıkım işlemleri, ağır hasarlı binaların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

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