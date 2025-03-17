Elazığ’da Bir Haftada 220 Olay Meydana Geldi

SON BİR HAFTADA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Elazığ’da son bir hafta içinde toplam 220 olay gerçekleşirken, bu olaylarla bağlantılı olarak 228 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Elazığ Valiliği, 10-16 Mart tarihleri arasında meydana gelen olaylar ve gözaltına alınan kişilerle ilgili verileri açıkladı. Yapılan açıklamada, bu süreçte 7 zanlının mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, 17 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İASAYİŞ UYGULAMALARI

Asayiş uygulamaları kapsamında 71 bin 640 şahıs sorgulanırken, 47 bin 654 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, aranan 506 kişi yakalanırken, 35 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 175’ine cezai işlem uygulandı ve 321 araç trafikten men edildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, 9 tabanca, 7 tüfek, 32 kesici alet, 103 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 2 samuray kılıcı, 307 sikke, 3 bronz heykel, 5 çeşitli kazı malzemesi, 20 bin makaron, 20 litre etil alkol ve 5 sahte 100 dolar ele geçirildi. Ayrıca, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 107 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 373 gram bonzai, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bin 261 uyuşturucu hap, 32 gram kannabinoid ve 420 sentetik ecza ele geçirildi.

TRAFİK KAZALARI VE KAYIP ŞAHSILAR

Kentte son bir hafta içinde meydana gelen 17 trafik kazasında ise toplam 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu süre zarfında kaybolan 12 şahıs bulunurken, kayıp olan otomobil, laptop ve çocuk salıncağı da tespit edilerek sahiplerine teslim edildi.