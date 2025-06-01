Elazığ’da Bisikletle Sağlık Etkinliği Düzenlendi

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETKİNLİĞİ

Elazığ Yeşilay Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında bir bisiklet sürüşü düzenledi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da Yeşilay, bağımlılıkla mücadele amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, bisikletlerinin pedallarını çevirerek farkındalık sağladı. Etkinlikte, uyuşturucu, kumar, teknoloji, alkol ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek, çevreye zarar vermeyen sağlıklı bir yaşamı desteklemek hedeflendi.

ETKİNLİĞE KATILIM VE AMAÇLAR

Bisiklet organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Yeşilay Şube Başkanı Harun Gündüz, “81 ilde eş zamanlı olarak bu etkinliğimiz gerçekleşiyor. Bugün sadece pedallara basmak için değil, sağlıklı bir yaşam için hep birlikte burada toplandık. Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sigara, alkol, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele ediyoruz,” dedi. Gündüz, ayrıca, “Hem bedenimizi hem de geleceğimizi tehdit eden bu bağımlılık türleriyle ilgili bugün yaptığımız hareketle birbirimizle dayanışmayı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, özgürlüğün, sağlığın ve doğanın da saygıya bir sembolüdür. Bunun için çevreye zarar vermeden sağlığımızı desteklemek için bu etkinlikte bir aradayız,” ifadelerini kullandı.