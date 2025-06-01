Haberler

Elazığ’da Bisikletle Sağlık Etkinliği Düzenlendi

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETKİNLİĞİ

Elazığ Yeşilay Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında bir bisiklet sürüşü düzenledi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da Yeşilay, bağımlılıkla mücadele amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, bisikletlerinin pedallarını çevirerek farkındalık sağladı. Etkinlikte, uyuşturucu, kumar, teknoloji, alkol ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek, çevreye zarar vermeyen sağlıklı bir yaşamı desteklemek hedeflendi.

ETKİNLİĞE KATILIM VE AMAÇLAR

Bisiklet organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Yeşilay Şube Başkanı Harun Gündüz, “81 ilde eş zamanlı olarak bu etkinliğimiz gerçekleşiyor. Bugün sadece pedallara basmak için değil, sağlıklı bir yaşam için hep birlikte burada toplandık. Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sigara, alkol, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele ediyoruz,” dedi. Gündüz, ayrıca, “Hem bedenimizi hem de geleceğimizi tehdit eden bu bağımlılık türleriyle ilgili bugün yaptığımız hareketle birbirimizle dayanışmayı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, özgürlüğün, sağlığın ve doğanın da saygıya bir sembolüdür. Bunun için çevreye zarar vermeden sağlığımızı desteklemek için bu etkinlikte bir aradayız,” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

İpsala Meslek Yüksekokulu mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Kaymakam ve rektör, mezunları başarıları için kutlayarak iyi dileklerde bulundu.
Haberler

Bursa İnegöl’de Seçim Yapılıyor

İnegöl'de boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetleri için üç mahallede seçim yapıldı. Hamidiye Mahallesi'nde altı aday bulunurken, Tokuş Mahallesi'nde sadece bir aday mevcut.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.