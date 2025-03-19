Elazığ’da Boşaltılan Binada İntihar Girişimi

DEPREM SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Elazığ’da deprem nedeniyle ciddi şekilde hasar alan bir binanın çatısına çıkan bir kadın, ekiplerin ikna çabaları sonucunda indirildi. Olay, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde yaşandı.

ÇATIYA ÇIKTI, YARDIM GELDİ

Olay, genç bir kadının depremde ağır hasar gören 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmeye çalışmasıyla başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve genç kadını ikna etmek için çalışmalara başladı.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yaklaşık yarım saat süren ikna sürecinin ardından kadın, aşağı inmesini kabul etti. Kadın, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Bu olay, deprem sonrası psikolojik destek ihtiyacının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.