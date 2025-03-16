Elazığ’da Çanakkale Anması Bilardo Turnuvası

BİLARDO TURNUVASI SONUÇLANDI

Elazığ’da düzenlenen ve Çanakkale şehitlerini anmayı amaçlayan bilardo turnuvası sona erdi. Çanakkale Şehitlerini Anma Bilardo Turnuvası, Atatürk Stadyumu içinde bulunan Yaşayan Stadyum Bilardo Salonunda yapıldı. 5 gün süren bu etkinlikte toplam 32 sporcu yer aldı. Turnuvanın sonunda sporcu Celal Nurhan Erdemir şampiyon olurken, dereceye giren diğer sporculara kupa ve madalyalar verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren bilardo branşı birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak aynı zamanda birçok başarıya da imza atmaya devam ediyor. Atatürk Stadyumu altında bulunan bilardo salonumuzda gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Turnuvası, 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 32 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.