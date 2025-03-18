Elazığ’da Çocuğa Başıboş Köpeklerin Saldırısı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Elazığ’da, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olay anı, tesadüfen orada bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

ÇOCUĞUN PANİKLE KAÇIŞI

Sokakta dolaşan başıboş köpekler, yoldan geçen çocuğa hızlı bir şekilde yöneldi. Çocuğun bu durum karşısında paniğe kapılarak hızla kaçmaya başladığı anlar görüntülere yansıdı. Bu olay, sokak hayvanlarının tehlikeli durumlara yol açabileceği gerçeğine dikkat çekti.

MAHALLELİDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Aynı zamanda, bu sorun için yetkililerin bir çözüm bulmasını talep ediyorlar.