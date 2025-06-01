Elazığ’da Çocuk Ailesine Ateş Açtı

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AİLESİNE ATEŞ AÇTI

Elazığ’da 15 yaşındaki bir genç, tartıştığı ailesine silahla saldırdı. Olayda, güvenlik korucusu baba hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Olay, Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, K.K. adlı 15 yaşındaki çocuk, ailesiyle arasında çıkan bir tartışmanın ardından babası Gençosman K.’ya ait silahı alarak ateş açmaya başladı.

BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ AĞIR YARALANDI

Olay sonucunda, baba Gençosman K. olay anında yaşamını yitirdi. Anne G.K. ise ağır yaralı olarak ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Elazığ’a sevk edildi. Gözaltına alınan K.K., sorgulanmak üzere ekipler tarafından götürüldü. Öte yandan, hayatını kaybeden baba Gençosman K.’nın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.