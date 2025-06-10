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Elazığ’da çocuk, aracın çarpmasıyla öldü

TRAJEDİ ELAZIĞ’DA YAŞANDI

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir trajedi meydana geldi. İlgili olayda hafif ticari aracın çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. M.T.Y. tarafından kullanılan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Şeyh Şamil Bulvarı’nda yolun karşısına geçmekte olan 17 yaşındaki Yusuf K’ye çarptı.

112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın sürücüsü gözaltına alındı.

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