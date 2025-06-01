Elazığ’da Çocuk, Babasını Öldürdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Elazığ’ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, babasını silahla öldürdü ve annesini yaraladı. Yeni Mahalle’deki ikametlerinde K.K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası O.K. ile annesi G.K.’ye evde bulunan tabancayla ateş açtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay sonrası yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, babanın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı anne ise bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.

K.K.’NIN GÖZALTINA ALINMASI

Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gelişmeler merakla takip ediliyor.