Elazığ’da Çocuk Çapa Makinesine Elini Kaptırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Elazığ’a bağlı Harmantepe köyünde bayram tatili sırasında, bahçede çalışan 14 yaşındaki bir çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Olay, bayram döneminde ailesiyle birlikte bahçede çalışırken meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi için gereken bir konu üzerinde durulması önem taşıyor.