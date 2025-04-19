Elazığ’da Çöp Ev İhbarı Yapıldı

HAREKETE GEÇİLDİ

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi’ndeki bir eve “çöp ev” ihbarı yapılmasıyla birlikte Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Olayın detaylarını öğrenen ekipler şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekipleriyle birlikte belirtilen adrese giden görevliler, evin sahibi hakkında oldukça dikkat çekici bilgilere ulaştı.

EMEKLİ PİLOTUN EVİ

İhbar edilen evin sahibi, dünya genelinde 56 ülke gezmiş ve üç dil bilen emekli pilot C.K. olarak belirlendi. C.K.’nin, deprem sonrasında hasar gören kendi evinden annesine ait bu eve taşındığı öğrenildi. Fakat yapılan incelemelerde, uzun bir süredir bu evde kimsenin yaşamadığı tespit edildi.

İÇ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Evden alınan görüntülerde, dağınık bir yaşam alanı dikkat çekerken, özellikle bir odada çoğunluğu boş olan ve kitap dolu karton kutular bulunduğu görüldü. Evin genelinde ise atık yığınları yerine, taşınma sonrası yerleştirilmemiş eşyaların mevcut olduğu gözlemlendi. Belediye ekipleri, ihbar sonrası ilgili raporları hazırlarken, evin fiziksel durumu ve temizlik ihtiyacıyla ilgili aileye gerekli bilgiler verildi.