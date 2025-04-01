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Elazığ’da Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüldü

DAĞ KEÇİLERİ TARİHİ KALENİN GÖZDESİ

Elazığ’da tarihi Palu Kalesinde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri görüntülendi. Koruma altında bulunan bu canlılar, doğal yaşam alanlarına ek olarak bu tarihi mekanda da dikkat çekiyor. Dünya Doğa Koruma Birliğinin Kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, genellikle kayalık ve sarp yamaçlarda yaşıyor.

KORUMA VE CEZALAR

Görüntülenen dağ keçileri, yaban hayatının etkileyici yönünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak bu hayvanları avlamak isteyenlere, 650 bin lira ceza kesiliyor. Koruma önlemleri sayesinde, dağ keçilerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için ciddi bir önlem alınmış durumda.

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