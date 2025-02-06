Elazığ’da Depremde Ölenler İçin Anma

ANMA PROGRAMININ DÜZENLENMESİ

Elazığ’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için İmam-ı Azam Camii’nde sabah namazı sonrasında anma etkinliği yapıldı. Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve depremde yaşamını yitirenler anıldı.

KATILIMCILAR VE DUA

Anma programı, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Belediyesi yetkilileri, STK temsilcileri ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ da dua etti ve duygusal anlar yaşandı.

İKRAMLAR VE DUYGULAR

Programın ardından Türk Kızılayı, cami cemaati ve katılımcılara çorba ikramında bulundu. Katılımcılar, anma etkinliğinde depremde hayatını kaybedenler için dualar ederek onları andı.