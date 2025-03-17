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Elazığ’da Dilenci, Para Vermeyene Beddua Etti

DİLENCİDEN BEDDUA

Elazığ’da bir dilenci, kaldırımda oturan bir kişiden para istedi. Olay, İzzetpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kaldırımda oturan bir vatandaşın yanına gelen dilenci, “Üzerimde bozuk yok” cevabını almasına rağmen para istemeye devam etti.

BEDDUALARIYLA KAÇTI

Kaldırımda oturan genç ısrarla bozuk parası olmadığını ifade etti. Bunun üzerine dilenci hışımla, “Ailenin, eşinin, kendi başını yiyesin inşallah” diyerek hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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