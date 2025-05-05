Haberler

Elazığ’da Doğaseverler Yürüyüşe Katıldı

ETKİNLİK DETAYLARI

Elazığ’da doğaseverler, Arıcak Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından düzenlendi ve doğa tutkunları ile sporseverleri bir araya getirdi.

YÜRÜYÜŞ PARKURU

Karanlık Dere Kanyonu’nda gerçekleştirilen yürüyüş, doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve coşkun sularıyla dikkat çekti. Doğaseverler, rehberler eşliğinde belirlenen güzergahta 14 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar, doğayla iç içe, keyifli bir gün geçirdi.

KATILIMCI PROFİLİ

Etkinliğe Arıcak Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Bu tür etkinlikler, doğanın tadını çıkarmak ve yerel turizmi desteklemek amacıyla önemli bir yer tutuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet, terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI Çalıştayı 7 Mayıs’ta Ankara’da

Cumhurbaşkanlığı, 7 Mayıs'ta gerçekleşecek çalıştayda sentetik medya, dezenformasyon ve bilgi güvenliğini tartışarak stratejik iletişim yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.