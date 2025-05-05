Elazığ’da Doğaseverler Yürüyüşe Katıldı

ETKİNLİK DETAYLARI

Elazığ’da doğaseverler, Arıcak Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından düzenlendi ve doğa tutkunları ile sporseverleri bir araya getirdi.

YÜRÜYÜŞ PARKURU

Karanlık Dere Kanyonu’nda gerçekleştirilen yürüyüş, doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve coşkun sularıyla dikkat çekti. Doğaseverler, rehberler eşliğinde belirlenen güzergahta 14 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar, doğayla iç içe, keyifli bir gün geçirdi.

KATILIMCI PROFİLİ

Etkinliğe Arıcak Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Bu tür etkinlikler, doğanın tadını çıkarmak ve yerel turizmi desteklemek amacıyla önemli bir yer tutuyor.