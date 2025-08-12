Elazığ’da Dolandırıcı, 7 Bin Lira İstedi

DOLANDIRICILIĞIN YENİ YÜZÜ

Elazığ’da kuyumcu Volkan Karakaya’nın adı ve fotoğrafı kullanılarak WhatsApp üzerinden para talep eden dolandırıcı, 7 bin lira istemesiyle dikkat çekti. Karakaya, karşılaştığı bu durumu ‘komik’ buldu ve çevresini bu dolandırıcılık girişimine karşı uyardı. Kuyumcu, bu olayın ardından gerekli mercilere başvurduklarını belirtti.

KUYUMCU DURUMU KOMİK BULDU

İzzetpaşa Camii altında yaklaşık 40 yıldır hizmet veren Karakaya, dolandırıcının talep ettiği 7 bin liralık borç istemesinin onların foyasını ortaya çıkardığını ifade etti. Hem kişisel hem de mesleki açıdan kimseden para istemediğini vurgulayan kuyumcu, yaşanan dolandırıcılık girişiminin anlaşılmasını sağlamak amacıyla hemen harekete geçti.

ADALÊTIN YERİNE BULUNACAĞINA İNANIYOR

Karakaya, olayın ardından ilgili makamlara başvurduklarını belirterek, “Devletimizin taktirine bırakıyoruz, adalet konusunda devletimize güveniyoruz” dedi. Yapılan açıklamalar ve duyurularla, durumun ciddiyetine dikkat çeken kuyumcu, çevresindekilerin bu tür olumsuz durumlara karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlattı.