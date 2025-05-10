Elazığ’da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

ELAZIĞ MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Elazığ’da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonu kapsamında, 6 ilde 7 şüpheli yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden mağdurlarla iletişime geçip kendilerini farklı avukat isimleriyle tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

MAĞDURLARDAN YÜKSEK MİKTARDA ÜCRET TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin, icra takibi, Anayasa Mahkemesi başvurusu, tazminat davaları gibi hukuki yardımlar sunarak, mağdur kişilerden yüksek miktarda harç parası ve dava ücreti talep ettikleri tespit edildi. Ayrıca, kaybedilen davaları kazanılmış gibi göstererek mağdurları dolandırma faaliyetlerinde bulundukları öğrenildi. Bu bağlamda, Elazığ merkezli Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin’de eş zamanlı operasyon yapıldı.

RİSKLİ İŞLEMLERİN KAYNAĞI BELİRLENDİ

Düzenlenen operasyonda, toplam hacmi 417 milyon lira olan dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili 4 avukat da dahil 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.