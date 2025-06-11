Elazığ’da Dolum Tesisinde Patlama Meydana Geldi

PATLAMA ELAZIĞ’DA YAŞANDI

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dolum tesisinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Bu olay dolum işlemi sırasında, henüz netleşmeyen bir nedenden dolayı gerçekleşti. Patlama sonrası açığa çıkan gazdan 3 çalışan etkilendi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

İŞ YERİ SAHİBİ AÇIKLAMADA BULUNDU

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Polat, “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.