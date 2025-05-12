Elazığ’da Ebeler Ve Hemşireler Günü Kutlandı

HEMŞİRELER VE EBELER GÜNÜ KUTLANDI

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikle hemşireler ve ebeler günü kutlandı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Günü için “Sağlıkta Gücümüz: Hemşireler ve Ebelerle Geleceğe” temalı kapsamlı bir program gerçekleştirdi.

ETKİNLİĞE DESTEK VEREN İSİMLER

Programa, hastane başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl, başhekim yardımcıları, kurum müdürleri, müdür yardımcıları, öğretim üyeleri, klinik yöneticileri, hemşireler ve öğrenciler katıldı. Programın konuşmalar bölümünün ardından, Doç. Dr. Dilek Güneş moderatörlüğünde panel düzenlendi. Panele dört akademisyen katkı sundu.

EMPATİ VURGUSU

Başhekim Prof. Dr. Gökhan Artaş, sağlık çalışanında bulunması gereken en önemli özelliğin empati olduğunu belirtti. “Empatiyi kurarken birincisi çalıştığımız ortamdaki mesai arkadaşlarımıza karşı olan sevgimiz ve saygımız, bir de bize canlarını emanet eden hastalarımıza karşı olan saygımızdır. Bunları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor,” diye konuştu. 50. yıldönümlerini kutlayan Fırat Üniversitesi’nin Türkiye’de önemli bir üniversite haline geldiğini ifade eden Artaş, “Bizler hekimler olarak sağlıktaki en temel taşımız olan hemşireler ve ebelerimizin kıymetinin bilincinde olan insanlarız. Bu bilinç ile arkadaşlarımıza her konuda imkanlar dahilinde yardımcı olmak üzere elimizden geleni yapmaya karşı kendimizi borçlu hissediyoruz,” şeklinde sözlerini tamamladı.

ETKİNLİK SONLANDI

Etkinlik, bir müzik dinletisi ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.