Elazığ’da Eğitim Verildi. Güvenlik Ön Planda

TRAFFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Elazığ’da, okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik trafik ve güvenlik eğitimi düzenlendi. Bu eğitimde, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci indirme-bindirme kuralları ve güvenli sürüş gibi önemli konular gündeme alındı. Elazığ merkezdeki okul servis sürücüleri ile taşımalı eğitim kapsamında çalışan rehber personele, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı’nın konferans salonunda bu eğitim verildi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Personeli Muhammed Yaprak tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, araç kullanırken dikkat edilecek hususlar, öğrenci indirme-bindirme kuralları, rehber personel bulundurma zorunluluğu, güzergah ve özel izin belgelerinin önemi ile güvenli sürüş teknikleri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve trafik kurallarına uygun araç kullanımı gibi konular da ele alındı.

Eğitimle, öğrenci güvenliğinin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması hedeflendiği belirtildi. Bu tür eğitimlerin, hem sürücülerin hem de rehber personelin bilinçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.