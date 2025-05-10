Elazığ’da Elektrik Kesintisi Olacak

ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Elazığ Valiliği, il genelinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak trafo çalışmaları nedeniyle 11 Mayıs 2025 Pazar günü sabaha karşı elektriklerin kesileceği belirtildi.

TRAFO MERKEZİNDE YENİ TESİSİN DEVREYE GİRMESİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ 2 (Kekliktepe) Trafo Merkezinde tamamlanan 154/33,6 kV 80 MVA gücündeki yeni trafonun devreye alınması için 01.00 ile 08.00 saatleri arasında enerji tamamen sıfırlanacak. Çalışma süresince şehrin büyük bir kısmı Fırat EDAŞ tarafından diğer trafo merkezlerinden beslenmeye devam edecek, ancak doğu mahallelerinde kısa süreli kesintiler olabiliyor.

KESİNTİ HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK?

Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı beldeleri ile kırsal köylerde ise elektrik verilemeyecek. Ayrıca, bu kesintinin su şebekesini de etkileyebileceği ve bölgesel, kısmi içme suyu kesintileri yaşanabileceği ifade ediliyor. Valilik, vatandaşların planlanan kesinti süresince gerekli tedbirleri almalarını istedi.