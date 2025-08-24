Elazığ’da Elektrikli Motosiklet Sürücüsü Vefat Etti

KAZA YERİNDE YAŞANANLAR

Elazığ’da bir hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Elazığ- Malatya karayolu üzerindeki Malatya Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.K. yönetimindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Kader Taş’ın (30) kullandığı 23 AFT 344 plakalı elektrikli motosiklete arkadan çarptı.

KADIN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kaza sonrası motosiklet, ağaçların bulunduğu bir bölgede asılı kalırken, kadın sürücü ciddi şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin olayı fark etmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, kaza hakkında detaylı incelemelere başladı.