Elazığ’da Filistin Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

ELAZIĞ’DA FİLİSTİN ŞEHİTLERİ İÇİN GİYABİ CENAZE NAMAZI

Elazığ’da, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için İzzetpaşa Camisi’nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namazın ardından El Aksa Platformu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.

DUALAR VE PROTESTOLARLA FİLİSTİN’E DESTEK

Meydanda yapılan etkinlikte katılımcılar, Filistin halkı için dualar okudu. Taşınan dövizlerle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları kınandı. Toplumsal tepkinin büyümesiyle birlikte, Elazığ halkının Filistin’e olan dayanışması bir kez daha gösterildi.

ELAZIĞ HALKI FİLİSTİN İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Elazığ’da düzenlenen bu anlamlı etkinlik, bölgedeki İsrail karşıtı tepkilerin artarak devam ettiğine işaret ediyor. Vatandaşlar, “Filistin direnişi” ve “Gazze katliamı” gibi sloganlarla uluslararası topluma seslenerek adalet çağrısında bulundu.