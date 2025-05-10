Elazığ’da Fuar Büyük İlgi Gördü

FUARIN AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Elazığ’da TÜBİTAK destekli Bilim ve Sanat Merkezindeki fuar, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Fuarda toplamda 20 proje sergilenmeye sunuldu. Öğrencilerin projelerini hazırlayarak kendilerini geliştirmeyi hedefleyen bu organizasyon, 9 Mayıs itibarıyla ziyaretçilere kapılarını açtı. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, projelerini sorumlu öğretmenleri ile birlikte sergileyerek etkinliğe katkıda bulundu.

ÖĞRENCİLİN GÖRÜŞLERİ

Fuara katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Balta, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve Türk Eğitim Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi etkinliğe katıldı. Öğrencilerden Sefa Fırat, “Burada, İngilizce branşında arkadaşımla birlikte projemi sergilemeye geldim. Birçok katılan kişi oldu. Katılanlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Diğer bir öğrenci Elif Özdemir ise “Doğal bitkilerden elde ettiğimiz pigment ve boya projemizle katılım sağladık. Bizim için çok eğlenceli ve öğretici bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİĞİN ORGANİZASYONU

Programı düzenleyen öğretmen Osman Adıgüzel, “Elazığ Bilim Sanat Merkezi olarak, 20 proje başvurumuz vardı. Bu projelerimiz desteklenmeye ve sergilenmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Önümüzdeki senelerde de çalışmalarımız devam edecek” dedi. Fuardaki açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.