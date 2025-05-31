Elazığ’da Futbol Turnuvası Gerçekleşti

TURNUVANIN TEMELİ VE AMACI

Elazığ’da düzenlenen ‘Sokaklar Bizim Futbol Turnuvası’, 9 mahallenin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençleri spora yönlendirmek ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen 5×5 turnuva, büyük bir heyecanla yapıldı. 9 farklı mahalle takımının mücadele ettiği etkinlik, hakemlerin kontrolünde, şenlikli bir atmosferde ve centilmenlik çerçevesinde son buldu.

DAYANIŞMA RUHU VE KATILIM

Turnuvanın sürdürülmesinde muhtarların liderliği ve mahalle dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının desteği önemli bir rol oynadı. Mahallelerinde futbol oynayan çocuklardan oluşturulan takımlar, örnek bir dayanışma ruhu sergiledi. Turnuvadaki mücadeleler, her yaştan katılımcının birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı.

SONUÇLAR VE GELECEK ETKİNLİKLER

Turnuvada birinci olan takım Esentepe Mahallesi olurken, Yıldızbağları Mahallesi ikinci sırayı aldı. Bu takımlar, 25-30 Haziran tarihlerinde Elazığ’da düzenlenecek grup şampiyonasında mücadele edecek. Bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.