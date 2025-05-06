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Elazığ’da Futbol Ve Basketbol Kayıtları Başladı

SOKAKLARIMIZDA SPOR HEYECANI BAŞLIYOR

Elazığ’da çocuklar için düzenlenecek “Sokaklar bizim 5×5 futbol ve 3×3 basketbol kupası” için kayıt süreci başladı. Amacı, çocukların spora olan ilgisini artırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak olan bu etkinlik, gençlerin sporla buluşmasını hedefliyor.

TARİHLER VE MÜSABAKALAR PLANLANDI

Elazığ’da gerçekleştirilecek maçlar 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bunun yanı sıra, bölgede finaller 25-30 Haziran 2025’te ve Türkiye finali ise 6-8 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu organizasyon ile çocuklar ve gençler arasında iletişimi güçlendirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amaçlanıyor” ifadesine yer verildi.

KATILIM İÇİN GEREKEN HAREKETLER

Turnuvaya katılmayı arzu eden takımların, 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında müracaatlarını e-devlet spor bilgi sistemi üzerinden ya da Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor faaliyetleri birimine yapmaları gerekiyor.

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