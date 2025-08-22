Haberler

Elazığ’da Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ’da düzenlenen “7. Gastronomi Festivali” başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Valilik ve Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı’nda yapılan festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler etkinliklerle ziyaretçilere sunuluyor.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ

Festivalin ilk gününde katılımcılar kurulan stantları gezerek yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tadına bakmayı ihmal etmedi. Rap sanatçısı Sefo’nun sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar müziklere eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı. Festival, 24 Ağustos’a kadar devam edecek.

Edirne’de Kaza, Üç Yaralı Var

Edirne'de otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Antalya’da Kavgada İki Ölü, İntihar

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir pastanede, iş yeri sahibi ile çalışanı arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi öldü, şüpheli intihar etti.

