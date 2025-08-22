Elazığ’da Gastronomi Festivali Başladı

GASTRONOMİ FESTİVALİ BAŞLADI

Elazığ’da düzenlenen “7. Gastronomi Festivali” başladı. Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Valilik ve Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı’nda yapılan festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler etkinliklerle ziyaretçilere sunuluyor.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ

Festivalin ilk gününde katılımcılar kurulan stantları gezerek yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tadına bakmayı ihmal etmedi. Rap sanatçısı Sefo’nun sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar müziklere eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı. Festival, 24 Ağustos’a kadar devam edecek.