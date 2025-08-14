Elazığ’da Gazze’ye dikkat çekildi etkinlikle

GAZZE’DEKİ ZULME DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK

Elazığ’da gerçekleştirilen etkinlikte Gazze’deki zulme yönelik dikkat çekildi. Şehrül Elaziz Sesi mi Duyan Var mı Engelsiz Sosyal Yaşam ve Yardımlaşma Derneği, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda “Siyonizmin Kalelerini Hep Birlikte Yıkacağız” başlıklı 23’üncü farkındalık çalışmasını düzenledi. Özel bireyler, hem boykot etkinliğine hem de Gazze’deki zulme maruz kalan çocukların yaşadığı dramı anmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

BAŞKAN TURMUŞ’TAN AÇIKLAMA

Basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Mert Erol Turmuş, “Bizler bir avuç engelli özel bireyler olarak 23’üncü farkındalık çalışmamızda umudumuzu Gazze’de kaybettik. Yaşamını yitiren kardeşlerimizin yaşam alanının daraltılmasını engellemenin farkındalığının mücadelesini veriyoruz. 2 yıldır yerdeler ve bir türlü yollarını bulamıyorlar. Biz duyarsız oldukça onlar gece gündüz ölüyorlar” şeklinde konuştu. Turmuş, Gazze’deki insanlık dramına karşı sessiz kalınmaması gerektiği çağrısında bulundu.

ETKİNLİK AMACI VE HASSASİYET

Etkinlik, sadece Gazze’deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal duyarsızlığın da yarattığı tehlikelere vurgu yapıyor. Dernek, bu çalışmalarıyla el birliği içinde seslerini duyurmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.