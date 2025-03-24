Elazığ’da Geleneksel Sahur Halayı Eğlencesi

RAMAZAN ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Elazığ’da Ramazan ayının 23’üncü gününde, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen çok sayıda kişi, halay çekip çiftetelli oynayarak geleneksel bir etkinlik gerçekleştirdi. Her yıl düzenlenen 23. sahur halayı etkinliği bu sene de aynı coşkuyla kutlandı.

AHENK İÇİNDE HALETLER

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliğe katılan vatandaşlar, saat 23.23’te davul ve klarnetlerin ritmi eşliğinde halay çekmeye başladılar. Yüzlerce kişi, bir arada halay kuyrukları oluşturarak renkli görüntüler sergiledi. Gelen misafirler, meşalelerin ışığında eşsiz bir atmosfer oluşturdu.