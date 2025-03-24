Haberler

Elazığ’da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

POLİS EKİPLERİNDEN GENİŞ ÇAPLI UYGULAMA

Elazığ’da, polis ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde kapsamlı bir asayiş uygulaması yapıyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin katılımıyla, genel güvenlik ve asayişin sağlanması hedefleniyor. Bu uygulamanın amacı, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması.

KONTROL NOKTALARI VE SORGULAMA

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu. Eş zamanlı olarak devam eden bu uygulamalarda, yüzlerce araç ve birey sorgulanıyor. Bu uygulama ile birlikte, Elazığ’da güvenliğin artırılması ve asayiş sorunlarının önlenmesi amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İmamoğlu Protestolarında Erdoğan’ın Annesine Hakaret Tepkisi

Saraçhane'deki protestonun ardından CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik hakaretleri kınadı ve siyasetin temiz bir dille yapılması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Tavşanlı’da Araç Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da direksiyon kontrolünü kaybeden bir otomobil yoldan çıktı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.