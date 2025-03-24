Elazığ’da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

POLİS EKİPLERİNDEN GENİŞ ÇAPLI UYGULAMA

Elazığ’da, polis ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde kapsamlı bir asayiş uygulaması yapıyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin katılımıyla, genel güvenlik ve asayişin sağlanması hedefleniyor. Bu uygulamanın amacı, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması.

KONTROL NOKTALARI VE SORGULAMA

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu. Eş zamanlı olarak devam eden bu uygulamalarda, yüzlerce araç ve birey sorgulanıyor. Bu uygulama ile birlikte, Elazığ’da güvenliğin artırılması ve asayiş sorunlarının önlenmesi amaçlanıyor.