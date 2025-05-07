Elazığ’da Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

SARIMSI KODLU FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin 11 ilinde yapılan sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Elazığ’da etkisini göstermeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu öğrenmek isteyenler, 8 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına göz atıyor.

HAVA DURUMU VE SICAKLIK DEĞERLERİ

8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ’da hava genel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 27°C, en düşük ise 11°C civarında seyredecek. Yağış olasılığı yüksek ve rüzgar hızının 13 km/s seviyesinde esmesi öngörülüyor.