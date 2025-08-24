Haberler

Elazığ’da Gruplar Arasında Kavga Çıktı

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Elazığ’da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga, dron ile görüntü aldı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu sokakta gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte gruplar kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir süre devam ettiktan sonra taraflar ayrıldı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından dron ile kaydedildi.

Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

Yalova'da kaybolan iş insanı Halit Yukay'a 19 gün sonra ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'daki sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hizmet kalitesini değerlendirdi.

