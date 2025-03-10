Elazığ’da Hakemler Play-Off Maçında Saldırıya Uğradı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ VE DETAYLARI

Elazığ 1. Amatör Küme’de, Kovancılarspor ile Yolspor arasında gerçekleşen play-off maçının 90+8. dakikasında hakemlere saldırı gerçekleşti. Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek takımın belirleneceği bu mücadelenin 4. hafta karşılaşmaları oynandı.

MAÇIN SONUNA DOĞRU GELEN GERİLİM

Kovancılarspor ile Yolspor’un karşı karşıya geldiği oyun, Yolspor’un 4-1 üstünlüğü ile devam ediyordu. Ancak 90+8. dakikada, Kovancılarspor taraftarları tarafından müsabakanın hakemleri Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya yönelik tekme ve tokatlı bir saldırı gerçekleşti. Bu olay sonucunda yaşanan arbede nedeniyle maç yarıda kaldı. Olaylar, cep telefonlarıyla kaydedildi.

İNSANLARIN TEPKİLERİ

Yaşanan bu olay spor camiasında büyük bir tepkiye neden oldu. Seyircilerin ve futbolcuların güvenliği konusundaki endişeler artarken, hakemlere yönelik saldırılar spor ruhunun ihlali olarak değerlendiriliyor. Elazığ’da spor açısından önemli bir karşılaşmanın bu şekilde sona ermesi, amatör liglerde güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini gerektiriyor.