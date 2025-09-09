Elazığ’da Huzurlu Okul Uygulaması Yapıldı

ELAZIĞ’DA GÜVENLİK UYGULAMASI

Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri, okul önlerinde ve çevrelerinde ‘Huzurlu Sokaklar, Güvenli Okullar’ adı altında bir denetim gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında toplam 2 bin 168 kişi sorgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama, çocukların eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürmelerini, ayrıca okul önlerinde ve çevresinde karşılaşabilecekleri zararlı unsurlardan uzak tutulmalarını amaçlıyor. “Türkiye Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması” olarak adlandırılan bu faaliyet, 131 ekip ve 379 personelle yürütüldü.

DENETİM DETAYLARI

Uygulama sırasında 335 okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, aynı zamanda servis araçları, internet kafeler, oyun salonları, parklar ve metruk binalar gibi alanları da denetledi. Yapılan denetimlerde 2 bin 168 şahıs sorgulandı. Uygulama çerçevesinde, 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir kişi yakalanırken, iki kişiye de adli işlem yapıldı. Bu tür faaliyetler, çocukların güvenliği için büyük bir önem taşıyor.