Elazığ’da Huzurlu Sokaklar Uygulaması Yapıldı

ELAZIĞ’DA GÜVENLİK UYGULAMALARI

Elazığ’da, “Huzurlu Sokaklar, Güvenli Okullar” uygulaması çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Bu etkinlikte toplamda 2 bin 168 kişi sorgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, çocukların eğitim süreçlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Ayrıca, okul önlerinde ve çevrelerinde oluşabilecek her türlü zararlı faktörden korunmaları hedefleniyor.

DENETİM DETAYLARI

Uygulama kapsamında 131 ekip ve 379 personel yer alıyor. Dört uyuşturucu arama köpeği ile birlikte 335 okul çevresinde denetim yapıldı. Bunun yanı sıra, servis araçları, internet kafeler, oyun salonları, parklar, bahçeler ve metruk binalar ekipler tarafından kontrol edildi. Denetimlerde 5 gram kubar esrar ele geçirildi, aranması bulunan 1 kişi yakalandı ve 2 kişiye de adli işlem yapıldı. Bu tür uygulamalar, toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.