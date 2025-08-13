Haberler

Elazığ’da İki Aile Kavga Etti

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA

Elazığ’da iki grup arasında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 6 kişi yaralandı. Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden cadde üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEDAVİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kavgada yaralanan 6 kişi, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine ulaşan sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahaleler hemen yapıldı ve ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Güvenlik ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak gerekli önlemleri aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.