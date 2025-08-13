Elazığ’da İki Aile Kavga Etti

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA

Elazığ’da iki grup arasında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 6 kişi yaralandı. Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden cadde üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEDAVİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kavgada yaralanan 6 kişi, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine ulaşan sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahaleler hemen yapıldı ve ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Güvenlik ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak gerekli önlemleri aldı.