Elazığ’da İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Elazığ’da iki araç arasında gerçekleşen kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi’nin yol ayrımında meydana geldi. A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil, 34 ANE 770 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç savrularak yolun kenarına fırladı.

OLAY YERİNE YOĞUN MÜDAHALE

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle güvenli bir şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken, kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.