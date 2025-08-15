Elazığ’da İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında gerçekleşti. A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından her iki araç da savruldu.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın hemen ardından yapılan ihbar ile kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.