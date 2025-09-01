Haberler

Elazığ’da İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Elazığ-Bingöl karayolunun 45’inci kilometresinde 23 AEJ 568 ve 23 FA 195 plakalı araçlar çarpıştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri ihbarla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kente bağlı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Haberler

Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.