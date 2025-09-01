Elazığ’da İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Elazığ-Bingöl karayolunun 45’inci kilometresinde 23 AEJ 568 ve 23 FA 195 plakalı araçlar çarpıştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri ihbarla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kente bağlı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.