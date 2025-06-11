Elazığ’da iki araç çarpıştı, yaralılar

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
Elazığ’da, iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2 aracın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi, hemen sağlık ekiplerine bildirildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen haberler üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma birimleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geldiği alanda incelemeler gerçekleştirdi.