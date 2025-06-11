Haberler

Elazığ’da iki araç çarpıştı, yaralılar

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Elazığ’da, iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2 aracın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi, hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen haberler üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma birimleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geldiği alanda incelemeler gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına

Güven Bana programında, "Manda yuva yapmış söğüt dalına" dizesinin devamında "Beni benden alır mı" ifadesi yer almaktadır. Bu soru izleyicilerin ilgisini çekmiştir.
Haberler

Sema Nur Sarıboğa Baran, İddialara Göre Boşanma Davası Açtı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde Silahla Kendini Vurdu. Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı. Baran, Eşini Gözaltına Aldı. “Intihara Yönlendirme”...

Esenler'de boşanma aşamasındaki kadın, eşinin binası önünde kendini vurdu. Hastanede hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Ölümünden önce video çektiği belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.