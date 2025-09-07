Elazığ’da İki Araç Çarpması Sonucu Yaşamını Yitirdi

YAŞLI ADAMIN TRAFİK KAZASI KANSUR GIDASINI KAYBETMESİ

Elazığ’da yaşanan üzücü bir olayda, 94 yaşındaki Mehmet İzgi, iki otomobilin çarpması sonucu 20 günlük bir yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze namazı bugün kılındı ve defnedildi. Olay, 18 Ağustos günü Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Mehmet İzgi, emekli maaşını çekmek amacıyla evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken ilk olarak bir otomobilin çarpması sonucu yerde kaldı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılan İzgi, “ben iyiyim” diyerek ambulans çağrılmasını reddetti. Bankaya gidip parasını çektikten sonra yürümeye devam eden yaşlı adam, aynı yerden karşıya geçmeye çalışırken ikinci bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFIN

Ağır yaralı halde ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İzgi, burada tedavi altına alındı. Ancak, 20 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. İzgi, bugün Hz. Ali Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.