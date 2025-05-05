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Elazığ’da İki Kişi Kamelyalara Zarar Verdi

OLAYIN GERÇEĞİ

Elazığ’da meydana gelen olayda, park alanındaki kamelyalara iki kişinin zarar verme anları kaydedildi. Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkiinde bulunan bir parkta yaşanan bu olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAMELYALARA ZARAR VERDİLER

Edinilen bilgilere göre, parka gelerek kamelyalarda oturmaya başlayan iki kişi, bir süre sonra oturdukları yapıları tahrip etmeye başladı. Bu durum, çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Görüntülerde saldırganların, kamelyaların yapılarına zarar verdiği gözlemlendi. O anlar, cep telefonuyla kaydedilen videolarla belgelendi.

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